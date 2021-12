Nuovi alberi per il giardino di Japigia, ritorna il verde nel parco Pirp

Arrivano 14 nuovi alberi nel parco Pirp di Japigia. A dare notizia delle piantumazioni è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, parlando di un intervento da tempo richiesto dai residenti. "Tempo fa ho detto ai residenti che avrei fatto sostituire gli alberi che non avevano superato il trapianto nelle fasi di realizzazione dell’area verde inserita nel Pirp di Japigia - spiega Leonetti - Oggi si sono conclusi questi lavori di manutenzione e l'albero di ginkgo biloba, ha ceduto il passo a specie più adatte al nostro clima come il pino e il platano. La scelta delle dimensioni degli stessi non è casuale ma voluta. In questo modo l'attecchimento di queste piante sarà favorito". Con questo intervento, dunque, il verde presente nel parchetto viene completamente ripristinato. "Questo parco comunale crescerà insieme a questi alberi e alle piante che oggi piantiamo! Il parco è nuovissimo e non deve essere assolutamente trascurato. I lavori di implementazione green continueranno nel nostro meraviglioso territorio municipale e passo dopo passo vi terrò informato delle varie migliorie", conclude Leonetti.