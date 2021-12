Covid, in Puglia altri 414 casi e 4 decessi. Il tasso di positività sale al 2,81%

Sono 414 i nuovi casi di Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 20 dicembre 2021. Il tasso di positività rilevato, su 14.744 test, è del 2,81%, in netto aumento rispetto all'1,38% rilevato lunedì scorso su circa 16mila tamponi. Nel dettaglio vi sono stati 66 casi nel Barese, 8 nella Bat, 104 nel Brindisino, 146 nel Foggiano, 82 nel Leccese, 3 nella provincia di Taranto, 3 per residenti fuori regione e 2 per provincia in definizione. Quattro i decessi riportati in Puglia nelle ultime 24 ore. Salgono a 7.440 le persone attualmente positive. In crescita anche i ricoveri: al momento sono 178, di cui 152 nei reparti ordinari e 26 in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono 287.569 i casi totali su 5.213.807 test eseguiti con 273.188 persone guarite e 6.941 decedute.