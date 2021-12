Addio a monsignor Nicola Bonerba, Decaro: «Bari piange la perdita di una persona buona e altruista»

Dopo una vita vissuta con impegno e generosità, mons. Nicola Bonerba, nella notte di sabato 18 dicembre 2021, in punta di piedi ci ha lasciato per tornare al Padre. Nato a Bari il 14 luglio del 1929 e ordinato sacerdote l’11 luglio del 1954, negli ultimi anni ha svolto il suo ministero pastorale di Canonico penitenziere presso la Cattedrale di Bari, Canonico del Capitolo Metropolitano Primaziale e Pronotario Apostolico. Per tanti anni parroco della Cattedrale di Bari, della Parrocchia San Pio X di Bari e Vicario Episcopale Territoriale del Vicariato San Paolo, ha ricoperto anche il ruolo di fondatore e Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II. Attento collaboratore di mons. Nicodemo nell’attualizzare il Concilio attraverso gli organismi di comunione e collaborazione pastorale è stato promotore per la nascita dei Consigli Pastorali Parrocchiali e Diocesani e, a livello regionale, uno dei primi fondatori e membri dell’Istituto Pastorale Pugliese. Il rito delle esequie sarà celebrato lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 10.00 presso la Cattedrale di Bari. «Con la scomparsa di monsignor Nicola Bonerba - ha detto il sindaco Antonio Decaro - Bari perde un uomo simbolo dell’impegno concreto e costante in favore delle periferie. Da sempre impegnato nella realizzazione di progetti per la crescita dei rapporti umani e della nostra comunità, Don Nicola, da vicario episcopale territoriale per il quartiere San Paolo, è stato il promotore di straordinarie attività di recupero e integrazione sociale attuate dalla Fondazione Giovanni Paolo II. La sua attività pastorale, fin dai primi anni del sacerdozio, si è compenetrata in modo esemplare nei bisogni degli ultimi e dei più deboli, nei contesti urbani più difficili e degradati della città. Oggi la città di Bari piange la perdita di una persona buona e altruista come poche».