Tar dice no all’inceneritore, Legambiente: «Primo passo per un corretto ciclo dei rifiuti urbani»

La sentenza del TAR Puglia contro l’inceneritore NewO di Modugno è per Legambiente Puglia e per il circolo “Miran Hrovatin” di Palo del Colle uno stimolo a continuare il proprio impegno per la salute della collettività e l’ambiente. «Operando in un team di esperti, e in sinergia con altre associazioni - si legge in una nota dell'associazione ambientalista - il circolo Legambiente di Palo del Colle ha dato il proprio contributo a questo successo. Questo dimostra e ribadisce quanto sia necessario che la Regione Puglia punti al CSS End of Waste come ribadito dalle nostre osservazioni in sede di discussione del Piano Regionale dei Rifiuti. In quell’occasione abbiamo ribadito come sia necessario tracciare una linea che vada contro la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento e co-incenerimento. Sugli altri due ci sarà da verificare l’efficienza degli stessi impianti perché non rispettare la percentuale di efficienza (65 %) sposta l’attività da R1 (Utilizzazione per produrre energia) a D10 (Incenerimento del rifiuto) e il rifiuto particolarmente umido, come i fanghi, potrebbe rappresentare un problema con buona pace per l’economia circolare. Legambiente continuerà a vigilare e a dimostrare l'importanza che nel piano ci siano più tutele nelle fasi di monitoraggio, con gli studi epidemiologici alla base di una seria valutazione di impatto sanitario. Al primo posto ci deve essere la salute umana in tutti i suoi aspetti, proprio per evitare che una cattiva programmazione e gestione ricrei le situazioni e gli impatti che gli attuali impianti hanno sui territori, e soprattutto un ripudio dei nuovi impianti per la raccolta differenziata fondamentale per la chiusura del ciclo dei rifiuti in Puglia».