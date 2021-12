Il nuovo mercato coperto di 'Santa Chiara' a Japigia aprirà dal 20 dicembre

Aprirà il prossimo 20 dicembre il nuovo mercato di Santa Chiara nel quartiere Japigia di Bari: il via libera è arrivato dopo la sottoscrizione, questa mattina, della delibera con la quale si autorizzano gli operatori mercatali ad avviare le rispettive attività economiche nei nuovi box assegnati nei giorni scorsi nella struttura mercatale di via Aristosseno. Il mercato andrà, finalmente, a sostituire le bancarelle che per decenni hanno animato via Pitagora, consentendo agli operatori di godere di una struttura moderna e decisamente più comoda, al riparo dalle intemperie. “Ci auguriamo che già nella giornata di lunedì ci siano tanti cittadini insieme a noi per gli acquisti giornalieri e settimanali tra le nuove attività del mercato – spiega l’assessora cittadina al Commercio, Carla Palone -. È importante che gli operatori percepiscano il sostegno della città e possano cominciare questa nuova avventura con entusiasmo e fiducia. Sono tanti i sacrifici che hanno fatto in questi anni su strada e a causa delle restrizioni legate al Covid, quindi speriamo questo nuovo inizio sia per loro un nuovo punto di partenza. Allo stesso tempo scriviamo definitivamente la parola fine ai disagi dei residenti del quartiere che per decenni hanno convissuto con la presenza del mercato giornaliero sotto casa”.