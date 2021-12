Accordo raggiunto: revocato lo sciopero degli addetti del settore ambientale del 13 dicembre

E'stato revocato lo sciopero generale del settore igiene ambientale proclamato per il 13 dicembre. In seguito all’accordo nazionale raggiunto ieri, 9 dicembre 2021, le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno revocato l'astensione dal lavoro inizialmente annunciata per lunedì prossimo.