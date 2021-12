Terze dosi di vaccino in Puglia: oltre 55mila in un giorno

Aumentano in tutta la Puglia le prenotazioni dei vaccini anti Covid. Nella giornata di ieri, mercoledì 1° dicembre, sono state registrate oltre 55mila prenotazioni. La media delle prenotazioni totali settimanali è passata da 6.810 al giorno (15nov-21nov) a 18.324 al giorno (22nov-28nov) e ancora a 42.552 al giorno negli ultimi tre giorni (29nov-01dic).

Con una media giornaliera che si sta attestando progressivamente sulle 10mila somministrazioni, la campagna vaccinale dedicata ai richiami continua la sua corsa in tutta la provincia di Bari. Sono state infatti 10.090 le vaccinazioni registrate nelle ultime 24 ore di cui 8.725 richiami, 1048 seconde e 317 prime dosi. Di queste 1.450 somministrazioni sono state eseguite soltanto nell’hub Fiera del Levante. La copertura assicurata dalla vaccinazione continua a crescere nella popolazione vaccinabile raggiungendo oggi il 91 per cento di protezione con almeno una dose e l’89 per cento con ciclo completo. Proseguono intanto le sedute dedicate ai soggetti fragili: il centro Territoriale Malattie Rare della ASL di Bari ha organizzato – dopo le sedute di novembre - altre due giornate di somministrazioni per assicurare la terza dose ai soggetti affetti da patologia rara che hanno concluso il ciclo vaccinale almeno da cinque mesi. Per i pazienti è sufficiente accedere all’hub di Catino, nelle giornate del 14 e 21 dicembre, dalle 14.30 alle 18, con il codice di esenzione per malattia rara e/o certificato di diagnosi rilasciato da Centro Accreditato della Rete Nazionale delle Malattie Rare e attestazione di completamento del ciclo vaccinale. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Centro Territoriale Malattie Rare della ASL all’ indirizzo mail ctmr@asl.bari.it

Più di 1181 fra pazienti e caregiver e oltre 600 dipendenti. Sono questi i numeri della campagna vaccinale di terze dosi in corso, da metà ottobre, all'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari. Questa settimana, grazie soprattutto alla giornata straordinaria di vaccinazione 'a sportello' organizzata la scorsa domenica, sono state somministrate 485 terze dosi, per lo più a caregiver e familiari conviventi di pazienti oncologici. Queste somministrazioni si aggiungono alle 696 dosi già inoculate, nelle scorse settimane, ai pazienti in cura, per lo più pazienti oncologici, trapiantati, pazienti sottoposti a chemioterapia. Procede spedita anche la vaccinazione dei dipendenti: 635 il totale dei vaccinati con terze dosi, la quasi totalità dei lavoratori in servizio.