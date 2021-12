A Capurso eliminato il passaggio a livello delle Ferrovie Sud Est

Da oggi a Capurso si potrà percorrere via Triggiano senza interruzioni e lunghe attese dopo i lavori di Ferrovie Sud Est per ricucire parte dell’agglomerato urbano in passato separato dai binari ferroviari. L'intervento rientra tra quelli riguardanti la linea che collega Triggiano e Capurso in galleria artificiale, inseriti nel raddoppio della tratta ferroviaria Bari Mungivacca-Noicattaro. Nel frattempo I cantieri per completare i tre km di galleria continuano. Ferrovie del Sud Est sta completando l’ultimo tratto di scavo in corrispondenza di Via Armellini a Triggiano. Contemporaneamente, a Noicattaro, proseguono i lavori per la riapertura di via Cellamare con il completamento del nuovo ponte ferroviario in affiancamento a quello esistente.