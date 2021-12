Natale a Bari: disposta l'apertura straordinaria dei Park&ride

Aperture straordinarie dei park&ride nel periodo natalizio. Così il Comune vuole disincentivare l'uso dei mezzi privati per raggiungere il centro cittadino, come indicato nella riunione che l'amministrazione ha tenuto questa mattina con i vertici Amtab in vista delle festività. Si è così deciso che i park&ride saranno attivi nelle giornate del 5, 8, 12, 19 e 26 dicembre 2021, e il 2, 6 e 9 gennaio 2022. Le prime partenze dalle aree di sosta ex FBN/Quasimodo (lungomare Vittorio Veneto), Pane e Pomodoro e Largo 2 Giugno sono fissate alle ore 8; in serata. invece, dalle fermate dislocate nel centro cittadino le ultime corse partiranno alle alle ore 23.40 per la navetta C (largo 2 Giugno), alle 22.50 per la navetta A e alle 22.40 per la navetta B. Le corse delle navette A e B verranno sostituite dopo le 23 dal percorso della navetta AB fino alle ore 2.10 (circolare P&R FBN/Quasimodo - P&R Pane e Pomodoro). Il servizio di sosta e bus navetta sarà sospeso esclusivamente nelle giornate del 25 dicembre e del 1 gennaio 2022.