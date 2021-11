Coronavirus, in Puglia 129 nuovi casi e nessun decesso

Sono 129, su 19.468 test giornalieri registrati, i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività è oggi pari allo 0,66%. Non sono segnalati decessi. I nuovi casi sono 45 in provincia di Bari, 28 nel Foggiano, 25 nel Leccese, 17 in provincia di Brindisi, 13 nel Tarantino. Nessun nuovo caso nella Bat, due casi sono riferiti a residenti fuori regione. Il numero degli attualmente positivi risale sopra quota 4mila: oggi sono 4.023 (70 in più rispetto a ieri). I guariti si attestano a quota 267.986 (+59). Sale di una unità il numero delle persone in ospedale, oggi complessivamente pari a 159. Diventano 137 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, mentre resta stabile il numero di quelli in terapia intensiva: 22 (invariato negli ultimi tre giorni).