Mercatini Natale: ecco il bando per l'assegnazione delle casette tra la Muraglia e piazza Mercantile

È in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari il bando per l’assegnazione degli spazi espositivi/casette per la realizzazione dei mercatini natalizi nel periodo compreso tra il 6 e il 26 dicembre. Saranno istituiti due mercatini in due punti della città vecchia: 20 casette in via Venezia (Muraglia), nel tratto compreso tra piazza Ferrarese e il Fortino Sant’Antonio e 10 casette in piazza Mercantile, di cui 5 riservate alle onlus. Sono ammessi a partecipare gli artigiani (anche del settore alimentare), coloro che vendono o espongono i propri oggetti d’arte e opere d’ingegno a carattere creativo, purché in maniera non professionale, i coltivatori diretti di prodotti agroalimentari biologici e/o tipici pugliesi e comunque non industriali, onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni ed enti filantropici. Gli espositori potranno vendere esclusivamente addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, candele e altri oggetti in cera, artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati in loco, prodotti artigianali non industriali, agroalimentari, biologici e/o prodotti tipici pugliesi non industriali in conserve. “Con l’attenzione e la tutela necessarie, stiamo provando a ripartire - spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. I mercatini artigianali dedicati alle feste sono ormai una tradizione della nostra città, che quest’anno vogliamo tornare ad offrire al pubblico in occasione del Natale. Come di consueto metteremo a disposizione degli artigiani locali interessati uno spazio per l’esposizione e la vendita che diventa anche un’occasione per incontrare cittadini, turisti e clienti. Gli operatori saranno tenuti a garantire la qualità dei prodotti esposti e il rispetto delle norme di sicurezza e dell’eventuale inasprimento delle prescrizioni anticovid. Con coraggio e cautela vogliamo riprendere ad immaginare le feste come tradizione e costruire opportunità di lavoro per tante piccole imprese del territorio”.