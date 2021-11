Vaccino, già terza dose per il 60% degli operatori del Policlinico di Bari

Secondo il dato aggiornato alle 6 dal Report del Governo nazionale sono 6.182.393 le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono l’ 89,9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.876.157). I pugliesi completamente vaccinati sono 3.122.852. Per quanto riguarda l'Asl Bari ammontano a 21.398 le vaccinazioni eseguite nell’ultima settimana, grazie alle quali è stata ampiamente superata la soglia di 2 milioni di somministrazioni dall’avvio della campagna anti-Covid La copertura vaccinale degli over 12 del Barese è complessivamente molto elevata, con il 91% di prime dosi e l’88% di cicli completati. Tra gli over 60, in particolare, la copertura completa riguarda il 96% dei residenti, frutto di una adesione straordinaria che, tra i 70-79enni, diventa ancora più alta: il 99% ha già ricevuto la prima dose e il 98% ha completato la scheda vaccinale. In dettaglio, dei 2 milioni e 8.094 vaccini inoculati nei centri vaccinali del territorio barese, 1.038.333 sono rappresentati da prime dosi, 923.421 da seconde dosi e 46.340 da terze dosi. Proprio i richiami (con dosi addizionali e booster) stanno caratterizzando questa fase cruciale della campagna vaccinale, con quasi due terzi (14.200) dei vaccini totali eseguiti in sette giorni in favore di over 60, soggetti fragili, personale ed ospiti di strutture residenziali, operatori sanitari. La Asl Bari, inoltre, sta curando un programma di vaccinazione dedicato ai malati rari che, oltre alla possibilità di essere vaccinati nei Centri specialistici di riferimento, possono presentarsi spontaneamente presso l’Hub di Catino a Bari nelle giornate del 15 e 22 novembre prossimi (dalle 8,30 alle 14). Sempre in un’ottica di maggior tutela, il team Scuola della ASL è impegnato nel monitoraggio delle scuole sentinella, con risultati confortanti: una sola positività emersa su 3.465 test eseguiti finora tra gli under 12 e un calo dell’85% di casi positivi nel confronto tra il 2 e l’8 novembre di quest’anno e lo stesso periodo del 2020. In quanto a coperture territoriali, infine, la città di Bari è tra le prime realtà italiane ad aver raggiunto il 90% di residenti over 12 con ciclo completo. Molto bene anche i comuni di Noci (92%), Putignano (91%), nonché Sammichele di Bari, Bitetto, Bitonto, Giovinazzo, Monopoli e Polignano, tutti col 90% di cittadini completamente vaccinati.

Nel frattempo quasi il 60% degli operatori sanitari del Policlinico di Bari ha ricevuto la dose booster di richiamo del vaccino contro il Covid19. Sono state esattamente 5.160 le somministrazioni per medici, infermieri, operatori e studenti universitari che svolgono tirocinio nei reparti. I pazienti trapiantati, neurologici, ematologici, oncologici in radioterapia e reumatologici che hanno completato con la terza dose aggiuntiva il ciclo primario al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria sono stati 4.169.