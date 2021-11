Al via “Turisti per Bari”: quattro giornate alla scoperta di Bari vecchia e del Murattiano

Il 12, 13, 19 e 20 novembre arriva in città “Turisti per Bari”, l’iniziativa dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del centro storico di Bari e del quartiere Murattiano attraverso una serie di attività, eventi e spettacoli legati ai temi salienti della storia del territorio. Esperienze interattive che si rivolgono a residenti e a turisti, attraverso un racconto fatto di degustazioni itineranti di eccellenze enogastronomiche, cacce al tesoro tra i vicoli della città vecchia, performance di giocoleria, musica dal vivo, aperture straordinarie di botteghe artigiane, visite guidate, esposizioni di ceramiche e attività laboratoriali pratiche con i maestri artigiani e pastai per raccontare in maniera suggestiva la storia antichissima di Bari. I percorsi saranno alla portata di tutti, adulti e bambini: un’idea di vacanza sostenibile per educare il pubblico a formule di viaggio alternative e responsabili. La realizzazione di questo progetto è stata possibile anche grazie al coinvolgimento di una fitta rete di operatori locali che realizzano, ancora oggi, i loro prodotti nel rispetto delle tradizioni più antiche facendone il cuore della propria attività e rappresentando un orgoglio per tutta la comunità locale. A presentare il progetto questa mattina l’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci, il vicesindaco Eugenio Di Sciascio, il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, la direttrice artistica Paola Di Marzo e il coordinatore delle attività Paco Ricchiuti, presidente di Velo Service (aggiudicatario dell’azione pilota).

“L’amministrazione - ha esordito Ines Pierucci - è pienamente coinvolta in questo progetto insieme a partner italiani e croati per la realizzazione di strategie creative e innovative legate al turismo sostenibile, alla gestione dei flussi turistici e alla valorizzazione di alcuni attrattori culturali legati al turismo enogastronomico e artigianale. A partire da domani turisti ma anche semplici cittadini verranno invitati a scoprire le bellezze della nostra città vecchia, un vero tesoro di bellezze celebri ma a volte sconosciute agli stessi baresi. Lo straordinario lavoro di accompagnamento dei visitatori tra i luoghi più suggestivi della città, compiuto dal tour operator Paco Ricchiuti, rappresenta il miglior metodo di valorizzazione delle bellezze, eclatanti e nascoste, del territorio. Il nostro obiettivo è quello di trasformare questa iniziativa in un momento di programmazione culturale cittadina più ampia: sin dal mio insediamento, infatti, è stato creato in assessorato un tavolo permanente con gli operatori del settore turistico, grazie al quale condividiamo le strategie future del turismo a Bari”.

“Turisti per Bari è parte di un progetto più ampio - ha proseguito Eugenio Di Sciascio - attraverso il quale l’amministrazione ricerca, nell’ambito delle più vaste azioni di Interreg Italia-Croazia, uno strumento innovativo per assicurare la fruizione del nostro patrimonio e, di conseguenza, la migliore modalità di attrazione turistica, anche studiando attraverso metodi aggiornati, i flussi turistici con l’obiettivo di assecondarli e incentivarli. Questa iniziativa presenta inoltre il grande vantaggio di essere aperta non solo a chi viene da fuori città, ma anche ai cittadini baresi”.

“Il municipio I viene coinvolto in questa iniziativa - ha osservato Lorenzo Leonetti - perché intende sfruttare l’opportunità rappresentata dalla presenza, nel proprio territorio, di alcuni dei luoghi storici più suggestivi della città. L’aspetto interessante del progetto è quello di essere riusciti a intrecciare il fascino delle bellezze architettoniche del luogo con un aspetto più vicino alla quotidianità del borgo, rappresentato dalle botteghe antiche e dalle eccellenza enogastronomiche. L’intera città sta assistendo da tempo ad un aumento esponenziale dei flussi turistici, e siamo certi che i grandi sforzi compiuti dall’amministrazione comunale in questi ultimi anni finalizzati a proporre un’offerta turistica strutturata, permetteranno di estendere le potenzialità turistiche anche negli altri quartieri”.

Paola Di Marzo ha illustrato in dettaglio gli appuntamenti in programma: “Bari in questi anni è cresciuta lavorando sulle relazioni, perché sono le persone il vero valore della città - ha spiegato -. E i luoghi colorati, segnalati nella mappa della città, in realtà non sono luoghi ma una rete di persone che, sin dai tempi del piano Urban, hanno sempre lavorato per la promozione del territorio. Tra gli operatori coinvolti, spiccano quest’anno i maestri d’arte, che finalmente tornano a popolare il borgo antico. Poi c’è lo street food tanto amato dai turisti, i panifici, le salumerie, le signore della pasta. E ancora, le iniziative culturali come la caccia al tesoro di Tou Play, il laboratorio per bambini, i giocolieri che animeranno via Sparano, la musica live con i figuranti e i cavalieri di San Nicola. Senza dimenticare le degustazioni in percorsi guidati, i negozi di design e ceramica, i laboratori di manualità, il tutto diviso tra i due venerdì e i due sabato”.

“Questa idea parte proprio dalle pressanti richieste dei cittadini baresi, che ci chiedevano cosa stessimo facendo per valorizzare la nostra città - ha concluso Paco Ricchiuti -. Nella richiesta vi era anche l’appello a superare certi stereotipi che talvolta condannano la nostra città. Grazie a questo progetto adesso riusciremo a far sentire i baresi ‘turisti in casa propria’, facendoli immergere nella totalità di quello che la città offre tra architettura, cultura e spettacolo, artigianato, cibo e la genuinità della nostra gente”.