Superato tetto di spesa: dal 15 novembre al Miulli stop ai ricoveri per pazienti da fuori Puglia

L'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti ha superato da un mese il tetto dei spesa per le prestazioni extra-regionali relativo all'esercizio del 2021: per questa ragione, dal prossimo 15 novembre e fino a nuove disposizioni, non potranno più essere accettati pazienti residenti al di fuori della regione Puglia sia per le prestazioni di Ricovero che per quelle di Day Service e di Specialistica Ambulatoriale. Lo comunica l'Amministrazione ospedaliera in una nota, spiegando di dover applicare lo stop "dopo aver atteso inutilmente risposta, di carattere formale o informale. in merito alla possibilità di poter aumentare il tetto". Anche le prestazioni attualmente già prenotate non potranno dunque essere soddisfatte.