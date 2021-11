Ferrotramviaria acquista 5 nuovi elettrotreni. Saranno destinati alla linea Bari-Barletta

Ferrotramviaria ha firmato un contratto di acquisto con Alstom Ferroviaria per la fornitura di 5 nuovi elettrotreni “Pop” a media capacità di tipo bidirezionale, a composizione bloccata monopiano con alimentazione elettrica a 3.000 V c.c., ciascuno costituito da 4 casse intercomunicanti, da utilizzarsi per il trasporto ferroviario regionale passeggeri sull’infrastruttura ferroviaria Bari-Barletta. I nuovi 5 convogli, che saranno consegnati a partire da fine ottobre del 2022, rispettano tutte le caratteristiche di sostenibilità ambientale e sono dotati delle più evolute ed efficaci soluzioni tecniche. L'investimento si è reso possibile in virtù del finanziamento CIPE. Inoltre, nel corso del 2022 è previsto l’acquisto di ulteriori 6 nuovi elettrotreni, aventi le medesime caratteristiche tecniche, che andranno a completare il rinnovo della flotta.