Sono già 600 i certificati rilasciati nelle tre edicole convenzionate con il Comune

A poco più di tre settimane dall’avvio della convenzione tra il Comune e i tre titolari di edicole cittadine che per primi hanno scelto di attivare il servizio di rilascio di certificati anagrafici, sono già 600 i certificati rilasciati. “Siamo molto soddisfatti della risposta dei cittadini a questa nuova possibilità - commenta Eugenio Di Sciascio -, frutto di un lungo lavoro di confronto con le sigle sindacali coinvolte nell’iniziativa che, se da un lato incrementa la gamma di servizi offerti dalle edicole ai propri clienti, dall’altro mira a moltiplicare sul territorio cittadino i punti di accesso autorizzati al rilascio di una serie di certificazioni anagrafiche semplificando il più possibile l’accesso ai servizi anche per i cittadini meno avvezzi all’uso di strumenti digitali. Nel frattempo altri trenta titolari di edicole sono pronti ad avviare l’attività, dopo aver seguito la relativa formazione organizzata dalle ripartizioni Anagrafe e Innovazione tecnologica. Al termine del periodo di sperimentazione contiamo di allargare anche a queste il rilascio dei certificati, in linea con un approccio che aggiorna, nei fatti, l’idea che le edicole rappresentino importanti presidi sul territorio oltre che punti di riferimento per i cittadini in tutti i quartieri. Prevediamo che l’attività per le nuove edicole interessate possa partire entro due settimane”. Le edicole fin qui abilitate al nuovo servizio sono: D’Amato Massimiliano via Quintino Sella n. 229 - Murat; Cariola Vito via Vaccarella n. 4A - Carbonara; Petruzzelli Sandro via Armando Diaz n. 6 - Palese. I certificati che è possibile richiedere presso i punti autorizzati sono: certificato di esistenza in vita; certificato Stato di famiglia; certificato di vedovanza; certificato di residenza.