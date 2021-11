Nuovi bus elettrici e linee dedicate per connettere la città con la mobilità cittadina BRT (Bus Rapid Transit). E' il sindaco Decaro a darne notizia su Facebook. «Quattro nuove linee - scrive il primo cittadino - , 60 km quasi tutti in sede riservata, 89 fermate, bus di 18 metri, totalmente elettrici, con batterie che si ricaricano per connettere la città da un punto all’altro. Ieri è arrivata la notizia che attendevamo. Questo progetto rivoluzionario della mobilità cittadina BRT (Bus Rapid Transit) è stato finanziato dal Governo con 159 milioni di euro.

Ecco i percorsi:

Linea Blu

Fesca - San Girolamo - lungomare di Ponente - piazza A. Moro

Linea Rossa

percorso andata/ritorno stazione centrale-Japigia-S. Anna.

Linea Verde

Fiera del Levante - Policlinico - Politecnico - Stazione Executive.

Linea Lilla

parco 2 Giugno - piazza Moro.

Stiamo parlando di una soluzione che offrirà ai cittadini spostamenti rapidi e collegamenti intelligenti tra punti strategici della città. Un sistema totalmente elettrico, quindi a emissione zero. Perché oggi sappiamo che la più grande battaglia che possiamo affrontare per i nostri figli è quella ambientale, per lasciare loro un luogo più bello e più pulito dove vivere».