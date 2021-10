Commemorazione dei defunti: gli orari di apertura dei cimiteri cittadini

La ripartizione Patrimonio comunica che, in occasione della festività della commemorazione dei defunti, i cimiteri cittadini e delle ex frazioni osserveranno i seguenti orari straordinari di apertura e chiusura:

Domenica 31 ottobre

apertura ore 7.30 - chiusura ore 18.00

Lunedì 1 novembre

apertura ore 7.30 - chiusura ore 18.00

Martedì 2 novembre

apertura ore 7.30 - chiusura ore 18.00.

Inoltre a partire da oggi, venerdì 29 ottobre, e fino a domenica 7 novembre, in previsione dell’aumento dell’afflusso di visitatori presso la necropoli di Bari, il Comune, come ormai d’abitudine, ha previsto per i cittadini la possibilità di parcheggiare nell’area di sosta allestita nei terreni antistanti il Tribunale dei Minorenni, in via Scopelliti.

L’area sarà gestita dal Comune di Bari in collaborazione con Amtab al costo di 2 euro per l’intera giornata.