A Natale Svizzera e Puglia più vicine: da Bari un nuovo volo EasyJet per Basilea

Dal 2 dicembre Easyjet lancia il nuovo collegamento invernale da Bari, con due voli settimanali, il martedì e il sabato. Una buona occasione, come ricorda la compagnia, "per gli appassionati di mercatini natalizi e luminarie o per coloro che non riescono a resistere al profumo di cannella e vin brûlé". La compagnia annuncia anche più collegamenti con Zurigo, con la riapertura con frequenza bisettimanale da Brindisi, operativa dal 16 dicembre fino al 10 gennaio.