Vaccini, nel Barese già oltre 5mila somministrazioni di terze dosi

Sono 5.971.647 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 86.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.874.677).

Supera quota 5.100 il computo delle terze dosi somministrate nei centri vaccinali della ASL Bari. Soltanto nelle ultime 24 ore ne sono state eseguite 1.200 rispetto alle 3mila complessive di giornata. La campagna vaccinale anti-Covid sinora ha garantito la somministrazione di 1 milione e 941.871 dosi alla popolazione vaccinabile dell’Area metropolitana, con una distribuzione capillare sul territorio affiancata dai “grandi numeri” di centri ad alta capacità come l’Hub Fiera del Levante di Bari, che ieri ha tagliato il traguardo delle 200mila dosi erogate, il 10,3% del totale.

Numeri che si riflettono sulle elevate coperture territoriali. Attualmente, 28 comuni su 41 hanno raggiunto o superato la soglia del 90% di residenti coperti con prima dose e in 27 municipi gli over 12 vaccinati completamente rappresentano almeno l’86%.

Sono più di 100 i pazienti dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari già sottoposti alla terza dose di vaccino. La scorsa settimana, l'istituto oncologico barese ha avviato la campagna dei richiami, cominciando dai pazienti sottoposti a trapianto e i pazienti oncoematologici che avevano già completato il ciclo vaccinale. Nel dettaglio, 104 le dosi aggiuntive già somministrate. Si continuerà questa settimana, stimando di raggiungere circa 150 pazienti. Per facilitare le operazioni di prenotazione e chiamata, i pazienti, previo consulto con l'oncologo, possono accedere al vaccino il giorno stesso in cui si recano in istituto per le terapie di routine.