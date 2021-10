Decaro in udienza dal Papa: al Pontefice in dono un'icona mariana

Questa mattina, al termine dell’udienza generale del Santo Padre, il sindaco Antonio Decaro e Vitangelo Ladisa hanno avuto modo di consegnare nelle mani del Papa una icona pellegrina raffigurante la Madonna del Campo, che il gruppo famiglie della comunità parrocchiale di Ceglie del Campo ha voluto donare al Pontefice, in occasione della partecipazione all’udienza di una delegazione della Lega italiana per la lotta ai tumori di Bari.

"È stata un’emozione fortissima - ha commentato Decaro - che si rinnova con sempre maggiore intensità, ogni volta che il Papa ci onora della sua accoglienza. È stato per me un onore ascoltare le parole che il Santo Padre affettuosamente rivolge alla nostra comunità, ricordando la sua visita a Bari in occasione due grandi eventi di preghiera per la pace e di riflessione ecumenica".