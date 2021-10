Sale ancora la copertura vaccinale a Bari: l'87% degli over 12 ha completato il ciclo

Sono 5.920.889 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 86.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.874.649).



Sono circa 3.600 le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore, per un totale di 1 milione e 925.583 dosi dall’inizio della campagna anti-Covid. In crescita, oltre le 2mila vaccinazioni, anche il computo delle terze dosi assicurate da operatori della ASL Bari a pazienti immunocompromessi e ospiti e personale di strutture residenziali per anziani. Sino ad oggi il Dipartimento di Prevenzione ha organizzato sedute vaccinali in 17 RSA, che saliranno a 21 con le quattro in programma quest’oggi a Cellamare, Adelfia, Rutigliano e Polignano. Sempre in giornata, sono in agenda 70 vaccinazioni riservate a cittadini stranieri trattenuti nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Bari.

Nel complesso, la copertura vaccinale della popolazione over 12 guadagna un altro punto percentuale raggiungendo l’86% con ciclo completo. Tra le diverse fasce d’età spicca la forte adesione della popolazione dai 60anni in poi, vaccinata al 97% con prima dose e al 95% con ciclo completo, con un dato elevatissimo fatto segnare dai 70-79enni: il 99% è vaccinato con una dose, il 97% completamente. Confortante anche la risposta dei giovanissimi tra 12 e 19 anni: quasi 8 su 10 (79%) hanno portato a termine la schedula vaccinale.

A livello territoriale, 26 comuni su 41 dell’Area Metropolitana di Bari hanno raggiunto il 90% di vaccinati con almeno la prima dose, sempre con riferimento ai residenti dai 12 anni in poi, e in nove hanno già toccato quota 87% di residenti completamente vaccinati. Notevole il dato della città di Bari, dove il 91% degli over 12 ha già ricevuto la prima dose e l’87% ha concluso il ciclo di vaccinazione.