Avanza la copertura vaccinale nel Barese: il 77% della fascia 12-19 anni ha completato ciclo

Sono 5.876.139 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 85.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.875.530).



Intanto tre le rsa in cui quest’oggi è stata programmata la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Si tratta, in dettaglio, di strutture residenziali per anziani di Locorotondo, Gioia del Colle e Alberobello dove gli operatori del Dipartimento di Prevenzione hanno organizzato sedute dedicate alla vaccinazione di ospiti e personale. Sinora le strutture della Asl Bari hanno garantito la terza dose a 879 persone, all’interno di RSA e in strutture ospedaliere per soggetti immunocompromessi, in particolare dializzati e pazienti oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi.

Nella giornata di ieri sono state inoculate circa 1.800 dosi per un totale di 1 milione 912mila. Copertura particolarmente in crescita nella fascia d’età 12-19 anni: il 77% dei ragazzi e delle ragazze dell’Area Metropolitana ha completato il ciclo vaccinale, un livello già alto che nella città di Bari sale sino all’83%.