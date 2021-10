Sei concessionarie in tre province. Gruppo Picca sempre più leader in Puglia

Punto di riferimento per il territorio e sul territorio. Capillarmente presente nelle province di Bari, Bat e Foggia. In grado di proporre auto dei più apprezzati brand al mondo, con una serie di servizi accessori che fanno da autentico valore aggiunto. Gruppo Picca da 45 anni rappresenta un punto di riferimento per la Puglia con le sue sedi a Bari-Modugno, Molfetta, Barletta e Foggia. In ognuna di queste sedi racconta una storia di successo e soprattutto propone auto in grado di colpire ragione e sentimento di ogni cliente.



Ogni concessionaria, peraltro, conquista con specifici punti di forza. “Proponiamo ai clienti – spiega Domenico Picca – una vasta gamma di possibilità. Ciascuna sede ha sue specifiche caratteristiche e lavoriamo ogni giorno per potenziare la nostra presenza e migliorare il nostro servizio”.



Partiamo dal brand Suzuki, presente nelle concessionarie di Bari, Barletta e Molfetta. Colpisce immediatamente l’ampiezza e bellezza degli spazi, cui si somma la completezza del servizio post vendita. Accanto allo showroom di 700 mq, infatti, ecco l’officina di 1500 mq, con tanto di servizio gomme e revisione ministeriale. E poi courtesy car e drive test, per mettere i clienti nelle condizioni di scegliere con serenità e consapevolezza.



Nissan ha il suo cuore pulsante nelle concessionarie di Bari-Modugno e Barletta. Unica concessionaria di questo brand nelle province di Bari e Bat, colpisce per l’ampiezza degli spazi, la vastità delle offerte, la capacità di far immergere il cliente nello speciale mondo Nissan. Non a caso diventato punto di riferimento a livello nazionale, con l’anteprima, per esempio, del nuovo Qashqai, Gruppo Picca rappresenta una certezza assoluta per gli amanti di questo brand.



Passando a Hyundai, ecco come nelle sedi di Molfetta, Barletta e Foggia sia possibile riscontrare non solo un ampio parco di auto nuove, usate con chilometri variabili e offerte sull’usato garantito. Ma è tangibile anche l’elevatissimo spessore tecnologico e personale delle proposte e del team. Scegliere Gruppo Picca infatti non significa soltanto optare per prodotti di qualità appurata, ma anche mettersi nelle mani dei più preparati meccanici della la provincia. Uno staff è qualificato e costantemente aggiornato sulle nuove tecnologie, con impianti all’avanguardia per una diagnosi completa e sicura.



Dulcis in fundo, Ford con la sua spiccata storicità. Presente da 50 anni sul territorio, ottiene ogni giorno grande consenso nelle concessionarie di Molfetta, Barletta e Foggia. Spicca, tra le altre cose, la vendita di veicoli commerciali e ideali per il fleet management, veicoli usati con chilometri variabili, aziendali e km0. In più, tecnici altamente specializzati nei differenti campi di intervento, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, al servizio pneumatici, passando per la riparazione del motore, il tagliando auto e la revisione ministeriale, persino la riparazione e sostituzione dei cristalli.



“Siamo orgogliosi del nostro percorso – conclude Domenico Picca – e dell’apprezzamento che riscontriamo quotidianamente in tutte le nostre sedi. Ma non ci fermiamo. E lavoriamo sodo per fare sempre meglio, per offrire sempre di più ai clienti. E per proporre sempre il meglio. Gruppo Picca non si ferma. Non lo fa mai”.