Inaugurato il nuovo Centro sociale polivalente per anziani in viale della Repubblica

Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione del nuovo Centro sociale polivalente per anziani di Bari: la nuova struttura finanziata dall’assessorato al Welfare e gestita dalla società cooperativa Gea, aggiudicataria dell’avviso pubblico. Si tratta di una nuova sede del servizio comunale, in viale della Repubblica 71/o, aperta il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 19, il venerdì mattina dalle 9 alle 13 per lo sportello di segretariato sociale e il martedì dalle ore 15 alle 17 per lo sportello di ascolto e sostegno psicologico.

“L’inaugurazione odierna - commenta l’assessora Francesca Bottalico - testimonia la volontà di questa amministrazione di rafforzare, raddoppiandolo, un servizio estremamente apprezzato dai nostri anziani, che hanno continuato ad avvalersi delle proposte e delle attività del centro perfino durante il lockdown, proprio perché per molti di loro esso rappresenta ormai un punto di riferimento fondamentale nella gestione della quotidianità. Questo nuovo spazio, in un quartiere che conta un’alta percentuale di residenti over 65, consentirà all’equipe responsabile, composta da assistenti sociali, educatori e psicologi, di intercettare una nuova utenza con proposte che spaziano dalle attività laboratoriali ai corsi di informatica, dalle lezioni di ginnastica dolce ai balli di gruppo, dai corsi di canto a momenti di festa e di aggregazione, senza dimenticare gli appuntamenti di sensibilizzazione e orientamento su temi socio-sanitari di particolare interesse. Inoltre, grazie al supporto della rete di Bari Social Book, a breve in questa sede allestiremo una biblioteca dedicata, con titoli e temi scelti per il mondo della terza età con il coinvolgimento degli stessi frequentatori del centro”.

Le attività del nuovo Centro sociale polivalente per anziani di Bari sono ad accesso libero e gratuito. Necessaria la prenotazione ai numeri 0805214055 o 800063538.