Covid, in Puglia 88 nuovi casi (su 13mila tamponi): crescono positivi e ricoveri

Sono 88 i nuovi casi di Covid in Puglia registrati nel bollettino di domenica 3 ottobre. Il dato, basato su 13.057 tamponi effettuati, vede Provincia di Bari: 35 casi nella provincia di Bari, 5 nella Bat, 6 nel Brindisino, 19 nel Foggiano, 16 nel Leccese, 1 nel Tarantino, 1 da residente fuori regione e 7 con provincia ancora in definizione. Il tasso di positività si attesta allo 0,6%, in diminuzione rispetto a una settimana fa (quando era allo 0,9). Non si registrano decessi.

In crescita gli attualmente positivi (2.596 contro i 2566 di ieri) e i ricoveri nei reparti Covid. (3 più di ieri, con il totale che sale a 17). Sono 141 invece le persone ricoverate in area non critica. Dall'inizio della pandemia sono 269.038 i casi totali su 3.717.478 di test eseguiti, e 259.647 le persone guarite.