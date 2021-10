Spento il semaforo: in funzione la prima delle due rotatorie su via Buozzi

È entrata in funzione questa mattina la rotatoria su via Bruno Buozzi ad incrocio con via Glomerelli, una delle due previste nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’asse stradale. Questa mattina, pertanto, è stato definitivamente disattivato l’impianto semaforico.

I lavori hanno consentito anche di valorizzare la quercia esistente, inglobata al centro della stessa rotatoria, interessata da interventi di manutenzione straordinaria e potatura.

“Con questi lavori non solo siamo intervenuti per risolvere un problema relativo alla circolazione e allo scorrimento dei veicoli - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - ma abbiamo anche migliorato il contesto circostante anche attraverso l’esaltazione della bellezza di questa grande quercia al termine di una serie di attività di cura per la rigenerazione dell’albero.

Per quanto riguarda il cantiere, la ditta incaricata ha lavorato tutta la notte per sistemare la segnaletica orizzontale in base al nuovo assetto dell’asse viario e da oggi la circolazione veicolare potrà giovare di una maggiore fluidità, di uno scorrimento più rapido e di una minore pericolosità, oltre al fatto che le emissioni inquinanti saranno decisamente inferiori.

Siamo particolarmente soddisfatti perché sta prendendo forma il nostro progetto di riqualificazione di via Bruno Buozzi. Il nostro obiettivo è quello di completare entro la fine dell’anno tutti gli interventi finalizzati ad aumentare la sicurezza dei pedoni, favorire la mobilità leggera, incrementare i posti auto per i residenti e, soprattutto, rendere questa strada molto più gradevole con la piantumazione di nuovi alberi lungo i due lati della strada”.

Il progetto di riqualificazione complessivo riguarda l’allargamento del marciapiede di un tratto di via Buozzi fino all’incrocio con viale Europa, l’esecuzione di due rotatorie - l’altra con angolo in viale Europa -, l’innesto di alberi ai lati, una pista ciclabile bidirezionale sul lato degli alloggi popolari protetta, parcheggi in linea su entrambe le direzioni di marcia e attraversamenti pedonali in sicurezza.

Le due rotatorie svolgeranno una funzione di traffic calming con il conseguente rallentamento delle autovetture intorno ai 40 km/h. I pedoni, invece, potranno contare sui bulbouts in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

Infine, sarà garantita complessivamente una maggiore sicurezza dell’area attraverso l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e di nuova illuminazione a led. Nel corso dei lavori saranno anche potenziate le caditoie per la raccolta delle acque piovane in modo da evitare ristagni d’acqua in occasione di precipitazioni.