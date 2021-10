Vueling attiva un nuovo collegamento Bari - Parigi Orly

Dal prossimo 2 novembre Vueling opererà un nuovo collegamento tra Bari e Parigi Orly. Il collegamento, al momento, si articolerà su una doppia frequenza settimanale, ogni martedì e sabato, operata con un Airbus A321 da 220 posti.

«L’annuncio di oggi – ha dichiarato il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - si inquadra appieno nella politica del potenziamento del network internazionale definita in accordo con la Regione Puglia e le sue agenzie regionali di settore. La scelta della compagnia aerea Vueling di introdurre il nuovo collegamento su Parigi, che si aggiunge a quello annuale operato dallo stesso vettore su Barcellona, viene incontro alle esigenze di un mercato in continua espansione, soprattutto in ambito internazionale. Una scelta strategica, quindi, che oltre a favorire la destagionalizzazione dei flussi incoming, sulla quale si continua a lavorare in sinergia con l’Amministrazione regionale, rafforza l’accessibilità dal mercato francese che, negli ultimi anni, è stabilmente ai primi posti per l’industria turistica pugliese. Non a caso, infatti, proprio la Francia ha rappresentato, nella delicata fase della ripartenza dopo la pandemia, il Paese che si è distinto per il maggior numero di presenze e soggiorni in Puglia, come peraltro previsto dalla divisione strategica di Pugliapromozione. Per questo non possiamo che plaudire alla decisione di Vueling, pronta a recepire le nostre istanze».