Vaccini anti Covid: prima dose a Bari per l'89% dei giovani tra i 12 e i 19 anni

ono 5.819.039 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 14 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 85.6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.800.637).

Intanto sono oltre 3.200 le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore nel Barese. Il computo generale sale così a 1 milione e 896mila dosi di vaccino anti-Covid, di cui 1 milione e 16.091 prime dosi e 878.234 seconde dosi. Prosegue anche la somministrazione di terze dosi addizionali a pazienti fragili immunocompromessi.

La copertura vaccinale della popolazione over 12, almeno con la prima dose, è in fase di consolidamento in tutte le fasce d’età. Il punto massimo, 98%, è stato raggiunto tra i 70-79enni, seguiti dal target 60-69 al 96%, over 80 attestati al 95% e 50-59 al 92%. In crescita le somministrazioni di prima dose anche nelle fasce più giovani: 40-49 anni (86%), 30-39 e 20-29 anni (81%). Particolarmente elevata l’adesione della fascia 12-19 anni, che ha raggiunto l’84% in tutta la provincia e toccato un picco dell’89% nella città di Bari.