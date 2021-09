“Puliamo il mondo”: domani i volontari di Legambiente sulla spiaggia di Pane e pomodoro

Afghanistan, Comune: «Pronti ad offrire solidarietà». Regione: «Aiuti ai Comuni che accoglieranno»

Attualità

L’assessora Bottalico ha scritto a Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato ANCI all’Immigrazione, per segnalare la disponibilità del Comune di Bari agli interventi di solidarietà in favore degli afghani in fuga