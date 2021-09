Vaccino anti Covid: a Bari tra i 12-19enni l’88% ha fatto la prima dose di vaccino

Sono 5.736.512 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 6.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 88.4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.487.501).



Partite le terze dosi anche nell’Unità operativa di Nefrologia dell’Ospedale di Molfetta, dove tra ieri e oggi sono stati somministrati 130 vaccini “addizionali” ad altrettanti pazienti dializzati seguiti dai Centri Dialisi di Molfetta e Ruvo di Puglia. Con le oltre 4mila dosi di ieri, la campagna vaccinale ha superato globalmente quota 1 milione e 874mila.

La copertura vaccinale, con prima dose, ha oltrepassato la soglia dell’88% tra gli over 12 e continua a guadagnare terreno ogni giorno sia all’interno delle fasce d’età sia tra le diverse realtà territoriali. La città di Bari, in particolare, dopo aver raggiunto il doppio obiettivo del 90% di residenti over 12 vaccinati con prima dose e dell’80% con ciclo completo, registra la forte crescita della copertura tra i 12-19enni: l’88% ha fatto la prima dose di vaccino, rispetto al dato medio dell’83% - comunque elevato - dell’intera Area Metropolitana.