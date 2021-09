Al via al Policlinico la somministrazione delle terze dosi ai pazienti fragili

Al via lunedì da oggi al Policlinico di Bari la somministrazione delle terze dosi per i pazienti fragili. Sono in tutto 8.600 i soggetti in cura nelle unità operative ospedaliere che hanno priorità nella vaccinazione, secondo le indicazioni fornite dal piano ministeriale e dalla circolare regionale.

A ricevere la dose aggiuntiva, necessaria a rafforzare la risposta immunitaria, saranno per primi i piccoli pazienti con patologie oncoematologiche e i pazienti dializzati: dalle 9.30 negli ambulatori della piastra chirurgica saranno vaccinati i bambini in cura presso l’unità di Oncoematologia pediatrica; alle 14.30 invece negli ambulatori del centro prelievisaranno vaccinati i dializzati. A partire da mercoledì toccherà ai pazienti trapiantati e reumatologici.

Il calendario messo a punto dalla control room consentirà di vaccinare con la terza dose circa 500 persone al giorno. Le vaccinazioni saranno eseguite da equipe miste formate da igienisti e da specialisti di branca (nefrologi, gastroenterologi, reumatologi).