Pane e pomodoro e Torre Quetta, prorogato il servizio di pulizia sulle spiagge cittadine

Su richiesta dell’amministrazione comunale, Amiu Puglia ha prorogato il servizio di pulizia delle spiagge cittadine di Pane e pomodoro e Torre Quetta.

Per quanto riguarda Pane e pomodoro, gli interventi andranno avanti fino alla metà di ottobre e saranno suddivisi in due turni (mattina e pomeriggio) mentre a Torre Quetta l’attività di pulizia sarà garantita fino al prossimo al 26 settembre, sempre su due turni. Le attività di pulizia sono affidate alla cooperativa Equal Time.

“La bella stagione nella nostra città non finisce con l’estate meteorologica - commenta Pietro Petruzzelli -: se non bastassero le temperature, lo confermano anche le centinaia di baresi che continuano a frequentare le spiagge e a praticare sport nautici, in particolare a Pane e pomodoro dove da qualche giorno abbiamo inaugurato i primo corridoio di lancio per i surf. Per questa ragione abbiamo chiesto ad Amiu di prorogare le attività di pulizia su due delle principali spiagge cittadine, con l’obiettivo di offrire ai baresi e ai turisti che continuano ad arrivare in città la possibilità di godere di questi spazi pubblici in condizioni ottimali. Nella stessa ottica abbiamo deciso di prolungare il noleggio dei bagni chimici installati sul waterfront di Fesca-San Girolamo fino al prossimo 17 ottobre”.