Amtab: al via il montaggio delle pensiline "smart" con presa usb, pannelli fotovoltaici e display

Ha preso il via il montaggio delle nuove pensiline delle fermate Amtab a Bari. Si tratta di strutture con tecnologie “intelligenti”, per rendere il servizio pubblico accessibile e fruibile da parte di tutta la cittadinanza.

Le installazioni rientrano in una fornitura d’appalto in fase di esecuzione finanziato con il Programma Operativo Complementare della Città di Bari nell’ambito del POC METRO 2014-2020, nell’ambito del progetto denominato “Amtab Accessibile”, per un importo di 1.500.000 euro.

Le pensiline 'smart' saranno 110 di cui 40 saranno dotate di dispositivi integrati al sistema Its di Amtab e munite di pannelli informativi a messaggio variabile (con display e sistema per ipovedenti con tasto che riproduce un messaggio vocale text to speech delle linee in transito/partenza), impianto di illuminazione a led con sensori del tipo crepuscolare, timer orario, integrato con impianto fotovoltaico, secondo i criteri di efficienza e risparmio energetico e prese di ricarica usb. Le altre 70, invece, saranno dotate solo di pannelli informativi a messaggio variabile.