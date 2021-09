“Walking in the Next Puglia”, per fermare la fuga dei cervelli

Si terrà venerdì 17 settembre prossimo alle ore 17 nella sede della Regione Puglia in via Gentile 52 a Bari l’evento conclusivo di “Walking in the Next Puglia”.

Si tratta del progetto organizzato dall’Associazione Pugliesi a Milano e finanziato dal Dipartimento “Pugliesi nel mondo” della Regione Puglia per arginare il fenomeno della fuga dei cervelli e creare nuove opportunità di conoscenze e di impresa nella propria Terra per i giovani emigrati fuori regione o all’estero.

All’evento, che si svolgerà in modalità ibrida, saranno presenti il Presidente della Regione PUGLIA, Michele Emiliano, l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, il Presidente dell’Associazione Pugliesi a Milano Nicola Tattoli, oltre ovviamente a tutti i protagonisti del progetto, dalle mentor ai moderatori e, soprattutto i protagonisti, i giovani talenti. Concluderà Gianna Elisa Berlingerio, direttora del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia.

Oltre 50 le candidature prese in considerazione dai mentor, cinque imprenditrici e professioniste pugliesi che in questi mesi dall’avvio del progetto, hanno messo a disposizione la loro esperienza ciascuna nel proprio settore di attività. Si tratta di Mariarita Costanza (CEO e Cofounder di Everywhere Tew), Daniela Eronia (Amministratrice unica Cia’t Studio srl e Presidente Obr PUGLIA Fondimpresa), Marina Lalli (Presidente Federturismo di Confindustria), Mariella Pappalepore (Presidente Cda e CFO di Planetek Italia), Elisabetta Porta (Chief Executive Assistant presso l’azienda Hevolus Innovation).