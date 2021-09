Vaccini: nel Barese il 76% della popolazione ha completato il ciclo

La Puglia ha superato in questi giorni i cinque milioni e mezzo di dosi di vaccino somministrate: sono 5.545.657, per la precisione, le dosi fino ad oggi iniettate (dato aggiornato alle ore 18 del 9 settembre dal Report del Governo nazionale), pari al 88.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza (6.263.489).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel territorio della Asl Bari, sono state 5121 le somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore (dato aggiornato al pomeriggio di ieri) nei punti vaccino territoriali, di cui 1804 prime e 3317 seconde dosi. Di queste 1376 sono state eseguite soltanto nell’hub Fiera del Levante a Bari.

Ad oggi la campagna vaccini della Asl è riuscita a coprire l’87 per cento della popolazione residente in provincia con almeno una dose a fronte del 76 per cento che ha completato il ciclo vaccinale: in generale in tutti i comuni della provincia di Bari la percentuale di prime somministrazioni è piuttosto elevata, oscilla infatti fra l’81 e il 91 per cento. E’ vicina all’80 per cento la copertura della fascia di età 12 - 19 anni con prima dose e già il 50 per cento dei giovanissimi ha raggiunto il ciclo completo di immunizzazione.