Rossi è il nuovo procuratore di Bari. Decaro: «Saremo al suo fianco nella lotta all'illegalità»

Cambio al vertice della Procura di Bari: il nuovo procuratore è Roberto Rossi, ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura. La nomina è arrivata a maggioranza da parte del plenum di Palazzo dei marescialli. Rossi è stato preferito a Rodolfo Sabelli, procuratore aggiunto a Roma e già presidente dell'Associazione nazionale magistrati, ottenendo 16 voti, contro i 4 di Sabelli (cinque consiglieri si sono astenuti).

Eletto al Csm con Area, il gruppo delle toghe progressiste, Rossi è attualmente il reggente della procura di Bari, dove è stato sostituto, dal 2016 procuratore aggiunto, poi coordinatore della Direzione distrettuale antimafia, e dal 2020 vicario del capo dell'ufficio.

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha formalizzato in queste ore gli auguri di buon lavoro al nuovo procuratore del Tribunale di Bari: "Ora che l'organo di autogoverno della magistratura ha terminato le sue valutazioni, faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Roberto Rossi, designato dal CSM quale nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

La scelta premia l'ottimo lavoro svolto dal dottor Rossi con competenza, professionalità ed equilibrio, anche durante l’emergenza, in un momento assai delicato per l’attività giudiziaria e in un territorio che continua ad avere fame di giustizia. Saremo al suo fianco, come amministrazione comunale, nella lotta contro ogni forma di illegalità e nel contrasto alla criminalità comune e organizzata".