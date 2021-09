Covid: l'86% dei baresi ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino

Sono 5.481.810 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 17 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.014.373).

Intanto sono state 19.510 le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate dal primo settembre ad oggi, di cui 7547 prime dosi e 11.963 seconde nei centri territoriali della Asl. Di queste 6.441 tra prime e seconde sono state dedicate ai giovani della fascia di età 12-19 anni, con l’obiettivo di metterli in sicurezza prima dell’avvio dell’anno scolastico.

Il piano d'azione Asl ha coinvolto istituti scolastici e famiglie per informare e sensibilizzare alla vaccinazione fino a raggiungere oggi importanti risultati: il 77 per cento dei ragazzi ha infatti ricevuto almeno una dose di vaccino e il 46 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Nel frattempo, tra la popolazione generale, over 12, residente in provincia di Bari, la percentuale di copertura con prima dose è salita all’86 per cento e ad oggi il 74 per cento ha terminato il ciclo completo di immunizzazione