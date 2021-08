10mila visitatori per McCurry al Margherita. Decaro: «Ottimi riscontri anche per Santa Scolastica»

"Dobbiamo lavorare ancora ma questi risultati ci dicono che è la strada giusta".

Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando i numeri della mostra fotografica 'Leggere', di Steve McCurry, che si è chiusa ieri nel teatro Margherita di Bari". ad affermarlo è il sindaco Antonio Decaro commentando i risultati positivi della rassegna culturale.

"Più di 10.000 persone - scrive Decaro - sono entrate per la mostra in soli due mesi nel teatro Margherita, uno dei contenitori culturali da poco restituiti alla città. Un risultato che certamente ci incoraggia a proseguire su questa strada cercando di valorizzare tutti i luoghi che per troppo tempo sono rimasti chiusi e inutilizzati. Numeri simili - fa sapere Decaro - sono stati registrati per la mostra Forme del desiderio, allestita a Santa Scolastica, e un buon riscontro di pubblico sta premiando anche il Museo Civico con la mostra Polvere di stelle. Ora qualche giorno di pausa - conclude il sindaco - e il 1 settembre le porte del teatro Margherita e di altri spazi torneranno a riaprirsi per il BiArch-Bari International Archifestival, il primo festival di architettura della città di Bari e della Regione, per poi lasciare spazio dal 25 al gran ritorno del Bif&st Bari International Film Festival che quest'anno si svolgerà in tutti i teatri riaperti della città"