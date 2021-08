Vaccini, tra i 12-19enni quasi 5800 somministrazioni in 48 ore nel Barese

Sono quasi 5800 i ragazzi tra i 12 e i 19 anni vaccinati nel Barese dall'avvio della finestra a loro dedicata, in vista del ritorno sui banchi per il nuovo anno scolastico. Numero che sale a 99mila se guardiamo alle vaccinazioni complessive, tra prima e seconda dose. E' quanto emerge dal report regionale sulla campagna vaccinale, che nella fascia specifica vede una copertura al 67% con prima dose e al 34% con ciclo completo. Percentuali ancora più elevate dai 20 anni in poi, con l’86% dei cittadini baresi che ha ricevuto almeno una dose e il 75% che ha completato il ciclo di immunizzazione. Andando a guardare invece i dati generali della campagna vaccinale nel Barese, sono più di 8mila le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore, che portano il totale a oltre 1 milione e 734mila dosi inoculate.

In Puglia, invece, come indicato dal report del Governo nazionale, sono 5.267.591 le dosi di vaccino anticovid somministrate (dato aggiornato alle ore 17.45). Si tratta del 93.3 per cento di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.644.425).