Green pass e mense, Consap: «Triste ed ingiusta mortificazione di uomini e donne della Polizia»

«Stiamo assistendo ad una triste ed ingiusta mortificazione degli uomini e donne della Polizia di Stato»

A dirlo in una lettera al capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini, è la segreteria nazionale del Cosap (Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia), in merito alla disposizione della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che dispone: “con decorrenza immediata… che la consumazione del pasto all’interno delle mense di servizio dovrà essere consentita solo a coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi Covid-19”.

«Sono ormai virali - si legge nella lettera del Cosap - le immagini che ritraggono colleghi costretti a consumare i pasti in piedi o arrangiandosi con mezzi di fortuna su scalinate o altro. Sono giunte a questa Segreteria Nazionale anche le immagini di tendoni attrezzati all’aperto con sedie così come avviene all’interno del Polifunzionale di Bari ma, anche questa “soluzione” non puo’ ritenersi la panacea in quanto discrimina il personale in base al possesso o meno del citato pass e non da meno espone il personale a consumare i pasti sotto le intemperie ad oggi solitamente rappresentate dal torrido caldo estivo. Siamo fortemente convinti che TUTTI i colleghi abbiano il diritto a ricevere un pasto in un ambiente decoroso e confortevole senza distinzione alcuna. Riteniamo indecoroso tutto cio’ anche in virtù dell’innegabile fatto che i colleghi muniti o meno del salvifico pass comunque lavoreranno insieme per ore e turni interi. E’ opportuno ricordare che, limitatamente ai soggiornanti, i servizi di bar e di ristorazione interni ad alberghi o strutture ricettive non prevedono il Green Pass per potervi accedere; stesso dicasi per oratori e luoghi di culto. Modalità che prevedano la somministrazione di pasti da asporto devono essere attuate in casi particolari e normati che rappresentano l’eccezionalità; pertanto sosteniamo come unica modalità alternativa al pasto fruito in mensa l’attribuzione del ticket restutant, senza eccezione alcuna».

«Ill.mo Capo della Polizia - è l'appello del sindacato - , la O.S. COSAP Le chiede con sollecitudine di diramare apposite indicazioni mirate all’attribuzione del ticket resturant per tutto il personale sprovvisto del Green Pass ove non siano stati attrezzati luoghi idonei ed accoglienti per la consumazione dei pasti evitando qualsivoglia discriminazione e ridando dignità a quei poliziotti che oggi possono sentirsi ingiustamente emarginati»