Negli hub di Bari e provincia proseguono le somministrazioni per i 12-19enni

Sono quasi le 2.500 vaccinazioni eseguite nelle ultime 24 ore nei centri di Bari e provincia e riservate alla fascia di età 12-19 anni. Procede dunque la campagna vaccinale della Asl Bari per assicurare "la copertura all’ultima quota residua di giovani che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino".

Ad oggi infatti già il 61 per cento della fascia 12-19 è stato coperto con una prima somministrazione: percentuale - sottolinea l'azienda sanitaria - molto al di sopra della media nazionale che si attesta al 45,6 per cento. Intanto sono state 3451 le somministrazioni eseguite ieri di cui 2088 prime dosi e 1363 seconde negli hub attivi di tutta la provincia. Continua a salire anche il dato generale di copertura della popolazione over 12 arrivato all’83 per cento con prima dose mentre il 70 per cento ha completato il ciclo vaccinale.

Tra ieri e oggi nella fascia 12-19 anni sono state somministrate in Puglia 6013 dosi, di cui 3693 prime e 2320 seconde. Il 49,5% dei pugliesi della fascia 12-19 anni ha ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 45,6%. Complessivamente, sono 5.145.848 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in tutta la regione (dato aggiornato alle ore 17.16 dal Report del Governo nazionale), il 92,9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.538.863.