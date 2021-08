Covid, Puglia seconda per somministrazioni di vaccini in rapporto alle dosi

Sono 5.071.742 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 17 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.238.543) La Puglia oggi risulta la seconda regione italiana per rapporto dosi consegnate/somministrate.

Intanto prosegue la campagna vaccinale anti Covid della Asl di Bari. Gli hub sono al lavoro per assicurare prime e seconde dosi: dal 1 agosto ad oggi nei punti vaccino aziendali sono state infatti erogate complessivamente 90.940 dosi, di cui 13.400 soltanto nell’hub Fiera del Levante, il più grande di Puglia. Ad oggi l’82 per cento della popolazione vaccinabile residente nella provincia di Bari ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 69 per cento ha completato l’intero ciclo. Per quanto riguarda le coperture per fasce di età, tra gli over 40 si registra il 90 per cento di adesione con prima dose e nel dettaglio la decade 12-18 ha raggiunto quota 56%, i 20 – 29 il 72%, i 30 – 39 il 71% e i 40-49 l’80%.