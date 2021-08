Salpata da Bari la famiglia che insegna la sostenibilità ai bambini

Veleggiare nel Mare Adriatico parlando di sostenibilità e del cambiamento rivoluzionario che ne è la base. Con questo obiettivo Giovi, Vale e i loro due bambini Japo e Martino danno il via oggi, da Bari, al progetto “2dinoi2”, un viaggio che durerà tutto il mese di agosto e attraverserà l’intero territorio costiero della Puglia per portare un messaggio di sensibilizzazione per ripensare al nostro modo di consumare e all’impatto delle nostre abitudini sull’ambiente in modo da far fronte alla crisi climatica che ci vede più che mai coinvolti. Il progetto è patrocinato da Legambiente Puglia, sempre a sostegno di ogni iniziativa positiva volta alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle bellezze del nostro territorio.

Quando più di un anno fa il mondo intero si accingeva ad affrontare una delle più grandi tragedie di tutti i tempi, noi in poco tempo ci siamo trovati a ringraziare quello schiaffo così violento da scuotere le nostre coscienze nel profondo e farci chiedere. – spiegano Giovi e Vale nel loro blog - Siamo convinti che solo da un individuo soddisfatto possa nascere una società sana. Capiamo in poco tempo che la vita che vorremmo non può non essere in stretto contatto con la natura e che nessun essere umano oggi può esimersi dal fare la sua parte per cercare di salvaguardare il pianeta che ci ospita.

Questa mattina, in occasione della partenza da Bari della barca del progetto “2dinoi2” il circolo di Legambiente Eudamonia di Bari e Legambiente Puglia hanno consegnato alla famiglia di Giovi, Vale, Japo e Martino la bandiera di Legambiente che li accompagnerà per tutto il viaggio.

“Condividiamo sempre con favore iniziative che puntino a sensibilizzare e informare sempre più cittadini sulle tematiche della sostenibilità e tutela ambientale. - ha dichiarato Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia - L’idea che una famiglia intraprende un viaggio con queste finalità non poteva che vederci partecipi e al loro fianco. È fondamentale che ognuno di noi, con le proprie possibilità e opportunità, si metta a disposizione della causa per tutelare e difendere il nostro ambiente. Noi saremo sempre a loro fianco per sostenerli e affiancarli in questo viaggio”.