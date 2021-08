Due 'pesci mangiaplastica' sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari

Due 'pesci mangiaplastca' sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari: si tratta di installazioni artistiche ideate per sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dall’abbandono dei rifiuti plastici in mare e negli ambienti costieri e, più in generale, sul tema della riduzione dei rifiuti e della necessità di effettuare correttamente la raccolta differenziata.

Oggi è spuntato già il primo, a cura dell'associazione Progetto Bari, della Città Metropolitana e dell'Accademia delle Belle Arti i cui studenti hanno realizzato il manufatto.

Domani pomeriggio alle 17, invece, nelle vicinanze della passerella per i disabili, ne sarà inaugurato un altro, grazie ai volontari di Legambiente.

L'associazione assieme a Retake e con il contributo del Comune di Bari, si occuperà di svuotare periodicamente il 'pesce' dalla plastica.