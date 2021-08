In Puglia negozi chiusi a Ferragosto e per le principali festività

La Giunta regionale pugliese ha approvato una delibera per definire, in via sperimentale, un calendario annuale di definizione delle chiusure degli esercizi commerciali nelle festività nazionali, al quale gli operatori economici si uniformano, nell’ambito dei rispettivi accordi volontari.

La Regione intende "tener conto delle richieste dei sindacati e delle principali organizzazioni di categoria, anche al fine di garantire un’adeguata omogeneità delle scelte degli operatori economici e la corretta informazione ai consumatori, sia residenti che ospiti, in considerazione dell’elevata vocazione turistica del territorio regionale".

I giorni di chiusura previsti dalla delibera sono: 15 agosto (Ferragosto) 2021; 25 e 26 dicembre 2021; 1 gennaio 2022; 17 aprile 2022 (Pasqua); 25 aprile 2022; 1 maggio 2022. La proposta ha incontrato il favore di tutti i sindacati e delle Associazioni di categoria più rappresentative, fatta eccezione per Federdistribuzione, che avrebbe espresso contrarietà a qualsivoglia indirizzo regionale in materia.

Sullla questione è giunta l arisposta positiva dei sindacati: «Nel prendere atto della vostra nota - dichiarano in un coomunicato i segretari di Filcams Cgil Puglia Fisascat Cisl Puglia Uiltucs Uil Puglia - le scriventi si rendono disponibili a condividere un percorso come da Voi proposto e da presentare alla Giunta Regionale d’intesa con le parti sociali al fine di definire un calendario per tutta la Puglia di chiusure degli esercizi commerciali e delle attività di vendita comprese quelle alimentari in occasione delle festività».