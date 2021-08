Ryanair lancia il collegamento Bari-Lisbona: «Si arricchisce l’offerta per le capitali europee»

Si arricchisce l’offerta dei collegamenti della compagnia aerea Ryanair in vista della prossima winter.

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa del volo per Porto, dal 31 ottobre prossimo si volerà per Lisbona: dalla Puglia, quindi, si aggiunge un secondo collegamento per il Portogallo. Due le frequenze settimanali programmate, il giovedì e la domenica.

“Un’altra buona notizia per Aeroporti di Puglia – ha detto il Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò - che a partire da fine ottobre sarà in grado di offrire un nuovo collegamento verso un’importante capitale europea. Con questo ulteriore volo ci attendiamo un maggiore flusso di turisti portoghesi nella nostra regione, così come tanti saranno certamente i pugliesi e gli abitanti delle regioni limitrofe che potranno raggiungere il Portogallo, combinando eventualmente il soggiorno nelle due città. Con l’ampliamento del network – ha concluso Catamerò - Ryanair si conferma ancora una volta un partner fondamentale per lo sviluppo del turismo della Puglia e per la mobilità dei pugliesi, nonché per l’internazionalizzazione delle aziende del territorio”.