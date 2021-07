Covid, superata quota 4,3 milioni di vaccini somministrati in Puglia

Sono 4.305.916 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.08 dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 94,1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.573.498.

Intanto sono poco meno di 11.700 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore nei centri vaccinali della Asl Bari. In particolare sono state iniettate 3.801 prime dosi e 7.898 seconde, con 2.093 vaccinazioni eseguite in Fiera del Levante e volumi elevati anche in diversi centri vaccinali del Barese: Mola (1.171), Valenzano (744), Capurso (716), Putignano (667), Corato e Alberobello (619), Monopoli (605).

Proseguono, inoltre, le attività nei centri interaziendali dedicati alle imprese produttive, con 534 vaccinazioni eseguite a Molfetta. La campagna vaccinale, in tutto il territorio barese, ha superato 1 milione e 419mila somministrazioni, di cui 84mila negli ultimi sette giorni. La copertura vaccinale in questa fase sta crescendo alla velocità di circa un punto percentuale al giorno: il 75% dei baresi in età vaccinabile ha ricevuto almeno la prima dose, mentre il 53% ha completato il ciclo di immunizzazione con dose doppia o singola.