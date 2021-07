Nuovo anno scolastico, l'assessore Leo: «Sarà in presenza»

Si è svolto questa mattina il Tavolo Permanente Regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, alla presenza dell’assessore all’Istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, delle organizzazioni sindacali e dei protagonisti del mondo della scuola. Tra i temi trattati, legati all’emergenza Covid 19, si è discusso di vaccinazione del personale scolastico e degli studenti, dei trasporti e dei TOSS (Team operatori sanitari scolastici).

«L’anno scolastico che sta per cominciare sarà in presenza. Questo è il mio impegno», ha rassicurato così gli intervenuti l’assessore Leo. «L’anno appena passato – continua Leo - è stato incentrato sulla tutela della salute dei ragazzi e delle ragazze, dei docenti e del personale scolastico. Abbiamo cominciato a mettere in sicurezza tutto il mondo della scuola. L’abbiamo fatto partendo dalla campagna di vaccinazione dei docenti e del personale scolastico e siamo stati la prima Regione a farlo. Adesso continueremo, seguendo il piano vaccinale, con la vaccinazione degli studenti della fascia 12/18 anni a partire dal 23 agosto. È importante che i ragazzi siano coperti almeno da una prima dose di vaccino e, se possibile, anche dalla seconda prima dell’avvio dell’anno scolastico. L' obiettivo è quello di raggiungere tutti gli studenti per poter garantire un anno scolastico in presenza ma che sia in massima sicurezza».

«Un altro punto importante è quello dei trasporti - spiega l’assessore - Qualora si decidesse di scaglionare l’orario d’ingresso saranno garantiti i mezzi di trasporto per ogni fascia oraria. Il piano è pronto e le risorse ci sono per poter lavorare in sicurezza. Vorrei infine concludere – chiude Leo - con un’importante rassicurazione circa la continuazione dell’organico Covid che dovrebbe confermato almeno fino a dicembre. Noi siamo pronti per ripartire in presenza”.