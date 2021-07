Vaccinazioni: nel Barese il 72% dei cittadini over 12 ha ricevuto almeno una dose

Sono 3.960.031 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 di ieri dal Report del Governo nazionale.

Le dosi sono il 92.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.289.576)

Per quanto riguarda il Barese, invece, sono 7319 le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate nelle ultime 24 ore nei locali centri Asl e di queste 1491 sono prime dosi, e 5828 seconde.

Aumenta in modo significativo la copertura vaccinale per fasce di età, in modo particolare per i soggetti di età superiore ai 60 anni dove si registra il 90 per cento con prima dose nella decade 60-69, il 95 per cento nella decade 70-79 e il 94 per cento negli over 80.

Sempre più vicino l'obiettivo delll’80 per cento di immunizzazione con almeno una dose di vaccino nella popolazione vaccinabile: ad oggi la prima inoculazione è stata ricevuta dal 72% della popolazione over 12.